Мосгорсуд продлил на полгода арест украинца Сущенко по делу о шпионаже

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архив

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архив

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мосгорсуд на 6 месяцев продлил срок ареста украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, сообщил журналистам его адвокат Марк Фейгин.

"Суд продлил арест Сущенко до конца сентября", — заявил Фейгин, отметив, что его подзащитный не признает свою вину.

Также адвокат рассказал, что следующее заседание состоится в среду, а в целом суды по этому делу будут идти весь апрель.

Ранее Мосгорсуд продлили арест Сущенко до 30 марта 2018 года. Дело маркировано грифом "секретно", заседания проходят в закрытом режиме. Расследование в настоящее время завершено.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Романа Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Сам Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал в Париже и являлся собственным корреспондентом "Укринформа".

Украинское национальное агентство "Укринформ" также сообщило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист, будучи в отпуске, прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.