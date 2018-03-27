КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения перед горожанами за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
"Я хотел бы попросить у вас прощения", — и неожиданно для всех опустился на колени. Через десять секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать.
Также Цивилев предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших.
Сейчас на площади Советов остаются еще несколько сотен человек.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.
Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>