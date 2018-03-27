Шестой пациент психоневрологического интерната умер в Еврейской АО

ХАБАРОВСК, 27 мар — РИА Новости. Шестой пациент Биробиджанского психоневрологического интерната скончался в Еврейской автономной области, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что пять пациентов Биробиджанского интерната, заболевшие пневмонией, скончались. Возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В интернате проводится комплексная проверка.

"В областной больнице скончался еще один подопечный психоневрологического интерната. Женщина в возрасте 91 года находилась несколько дней в тяжелом состоянии вследствие перенесенного инсульта. После необходимых исследований станет известна точная причина смерти. Связывать ее с гриппом и его осложнением в виде пневмонии пока безосновательно, так как возбудитель гриппа у нее не обнаружен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в областной больнице находятся 13 подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната. У шести заболевших пневмонией уже наметилась положительная динамика.

Сообщается также, что во вторник днем из Территориального центра медицины катастроф Хабаровского края приехали врач-пульмонолог и два инфекциониста. Они окажут практическую помощь в обследовании подопечных интерната и выявлении признаков заболевания. Специалистам социального учреждения помогают сотрудники биробиджанских медицинских учреждений.

"По поручению губернатора в Биробиджанском психоневрологическом интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага инфекции. Мониторинг проводится каждые 4 часа. Ежедневно собирается рабочая группа. Принимаются все необходимые меры", — сообщает правительство региона.