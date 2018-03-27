Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар

Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Среди погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" — 41 ребенок, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, жертвами пожара стали 64 человека, еще 67 пострадали. В больнице остаются 14 человек, в том числе трое детей.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Возгорание началось на последнем этаже, в игровой зоне. В двух расположенных рядом залах кинотеатра в тот момент находилось множество детей — показывали мультфильм.

По этому делу уже задержали пять человек. Среди основных версий трагедии — поджог и замыкание проводки.

Утром 27 марта в Кемерово прилетел президент Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших в больнице и провел совещание, посвященное ликвидации последствий.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007 год, 63 жертвы) и пермском клубе "Хромая лошадь" (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>