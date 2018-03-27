Владимир Путин в во время встречи с жителями Кемерова и родственниками пропавших без вести во время пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишняв ТЦ Зимняя вишня. 27 марта 2018

Владимир Путин в во время встречи с жителями Кемерова и родственниками пропавших без вести во время пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишняв ТЦ Зимняя вишня. 27 марта 2018

НОВОСИБИРСК, 27 мар — РИА Новости. Принятие кадровых решений по факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово требует определения того, кто и в чем виноват, сообщил президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан.

Во время встречи, которая прошла в холле морга местной медико-санитарной части, жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка.

"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — заверил Путин.

Президент подчеркнул, что не стоит сразу "назначать" виновных. Установить полную картину случившегося должны следователи.

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"Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", — заверил Путин.

Глава государства также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.

"Сейчас начали смотреть… А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят", — сказал он, добавив, что "никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается".

"Конечно, все версии будут проверять", — заключил Путин.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.