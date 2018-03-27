НОВОСИБИРСК, 27 мар — РИА Новости. Принятие кадровых решений по факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово требует определения того, кто и в чем виноват, сообщил президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан.
Во время встречи, которая прошла в холле морга местной медико-санитарной части, жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка.
"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — заверил Путин.
Президент подчеркнул, что не стоит сразу "назначать" виновных. Установить полную картину случившегося должны следователи.
"Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", — заверил Путин.
Глава государства также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.
"Конечно, все версии будут проверять", — заключил Путин.