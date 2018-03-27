Семья Агарковых потеряла при пожаре в Кемерово бабушку и обоих детей

Сергей и Наталья Агарковы, потерявшие в пожаре в ТЦ в Кемерово обоих детей и мать Сергея

Сергей и Наталья Агарковы, потерявшие в пожаре в ТЦ в Кемерово обоих детей и мать Сергея

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Среди жителей Кемерово, вышедших на народный сход утром во вторник, оказалась семья Агарковых — Сергей и Наталья потеряли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" своих обоих детей и бабушку, мать Сергея.

На митинг Агарковы пришли с портретами погибших — 68-летней Надежды Васильевны, Маши десяти лет и восьмилетнего Кости. Под портретом Маши подписано, что она была отличницей и годы жизни: "2008-2018".

"Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты", — рыдая, рассказывает журналистам ее отец, Сергей.

В тот день Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы она провела воскресенье с ребятами.

"Я им говорил — идите в "Аврору" (другой кемеровский кинотеатр — ред.), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца ("Кролик Питер" — ред.)", — вспоминает Сергей. Дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.

"У мамы телефон потом сутки работал — я звонил на него. Это значит, что она задохнулась", — рассуждает Сергей. Родных детей он опознал в морге "по ботиночкам". На среду уже назначены похороны.

"Никого у нас не осталось, все, сироты мы. Сейчас выхожу на балкон покурить — а я их в школу провожал. Смотрю, а там они с рюкзачками шли в школу", — начинает плакать Сергей. Вслед за ним начинает рыдать его жена Наталья, а потом и журналисты.

Постепенно вокруг нашего интервью собирается целый митинг небезразличных горожан. Они наперебой задают Агарковым вопросы: "А правда, что всех заставляют подписки о неразглашении давать? А правда, что погибших гораздо больше?".

Сергей терпеливо объясняет: нет, никакую подписку не давал, а тел во время того, когда он проводил опознание, было, судя по биркам, 33.

"У мамы — 17, у Машеньки — 22, а у Костика я не помню", — говорит Сергей и смотрит на портреты в руках у супруги.