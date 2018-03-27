Семья Агарковых потеряла при пожаре в Кемерово бабушку и обоих детей

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Среди жителей Кемерово, вышедших на народный сход утром во вторник, оказалась семья Агарковых — Сергей и Наталья потеряли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" своих обоих детей и бабушку, мать Сергея.
На митинг Агарковы пришли с портретами погибших — 68-летней Надежды Васильевны, Маши десяти лет и восьмилетнего Кости. Под портретом Маши подписано, что она была отличницей и годы жизни: "2008-2018".
"Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты", — рыдая, рассказывает журналистам ее отец, Сергей.
В тот день Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы она провела воскресенье с ребятами.
"Я им говорил — идите в "Аврору" (другой кемеровский кинотеатр — ред.), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца ("Кролик Питер" — ред.)", — вспоминает Сергей. Дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.
"У мамы телефон потом сутки работал — я звонил на него. Это значит, что она задохнулась", — рассуждает Сергей. Родных детей он опознал в морге "по ботиночкам". На среду уже назначены похороны.
Постепенно вокруг нашего интервью собирается целый митинг небезразличных горожан. Они наперебой задают Агарковым вопросы: "А правда, что всех заставляют подписки о неразглашении давать? А правда, что погибших гораздо больше?".
Сергей терпеливо объясняет: нет, никакую подписку не давал, а тел во время того, когда он проводил опознание, было, судя по биркам, 33.
"У мамы — 17, у Машеньки — 22, а у Костика я не помню", — говорит Сергей и смотрит на портреты в руках у супруги.