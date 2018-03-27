Путин объяснил, из-за чего произошел пожар в Кемерово

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>

