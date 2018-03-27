Мэр Кемерово направил пять участников акции в городской морг

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Мэр Кемерово Илья Середюк отправил группу горожан на "инспекцию" моргов, передаёт корреспондент РИА Новости с акции памяти погибших в воскресном пожаре.

Ранее Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра. Вице-губернатор Сергей Цивилев в свою очередь предложил гражданам, у которых есть данные о якобы пропавших взрослых и детях, не вошедших в официальную статистику, подавать эти имена в областную администрацию.

На акции, которая с площади Советов переместилась к областной администрации, мэр предложил горожанам, не верящим в официальные данные о погибших, выдвинуть пять делегатов "для проверки". Середюк затем выбрал пятерых самых активных участников митинга и посадил их в муниципальный автобус.

"Я уже предупредил в морге, езжайте и проходите напрямик", — сказал он.