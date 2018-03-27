Во Владивостоке объявили трехдневный траур из-за трагедии в Кемерово

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Трехдневный траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово объявили во Владивостоке 27 марта, сообщает мэрия приморской столицы.
"Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.
Утром мэр Виталий Веркеенко собрал заместителей на внеплановое совещание.
"Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих", — сказал глава Владивостока.
Накануне Веркеенко поручил провести внеплановую проверку детсадов и школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.
По данным властей Приморья, вторник, 27 марта, объявлен в крае днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Глава региона распорядился в день траура приспустить все государственные флаги Российской Федерации и флаги Приморского края. На здании администрации Приморского края флаг приспущен с самого утра.
Телерадиокомпаниям, организациям культуры и другим рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи. Все официальные мероприятия, в которых сегодня принимают участие руководитель края и его заместители, начинаются с минуты молчания в память по погибшим.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
Горожане приходят на мемориал семьями.
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.