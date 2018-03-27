В Красноярском крае задержали организаторов террористической ячейки

КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Задержаны организаторы и участники ячейки "Красноярский джамаат", связанной с международными террористическими организациями, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщили, что в операции по пресечению деятельности участвовали также сотрудники краевого главка МВД и подразделения Росгвардии. Сейчас часть задержанных дает признательные показания о противоправной деятельности организаторов террористического сообщества. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

"Пресечена деятельность террористической ячейки так называемый "Красноярский джамаат", связанной с международными террористическими организациями. В ходе проведенных по 16 адресам обысков, включая места проживания членов группировки, обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу. Три организатора и шесть участников террористической ячейки задержаны", — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ ("организация террористического сообщества") и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("участие в террористическом сообществе").