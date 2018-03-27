При возгорании в квартире на юго-востоке Москвы спасли четырех человек

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены 4 человека", — говорится в сообщении.

Добавляется, что квартира находилась на шестом этаже семиэтажного дома по адресу улица Талалихина, дом 2/1, корпус 4. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Позже в МЧС уточнили, что всего были спасены пять человек, двое из которых были переданы наряду скорой помощи для проверки.