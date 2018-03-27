Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерово в память о жертвах пожара

05:5527.03.2018
(обновлено: 05:58 27.03.2018)
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КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прибыл к торгово-развлекательному центру (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека, и возложил цветы в память о жертвах трагедии.
Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Также глава государства с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
Горожане приходят на мемориал семьями.
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.