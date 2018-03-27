Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерово в память о жертвах пожара

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прибыл к торгово-развлекательному центру (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека, и возложил цветы в память о жертвах трагедии.

Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Также глава государства с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.