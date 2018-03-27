Мэр Кемерово предложил жителям самим осмотреть морги и сгоревший ТЦ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Кемерово Илья Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра.

"Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберём группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание — давайте создадим группу", — сказал глава города.

По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека. Замглавы МЧС Владлен Аксенов во вторник заявил, что это единственные данные о числе погибших, и других нет.