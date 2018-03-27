Путин прибыл в Кемерово

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прибыл в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Ранее сообщалось, что самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в аэропорту Кемерово, однако на борту нет представителей официальных делегаций.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, местные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за последнее столетие наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).