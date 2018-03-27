Генсек ООН выразил соболезнования России из-за трагедии в Кемерово

ООН, 27 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в российском Кемерово, говорится в заявлении заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Генеральный секретарь огорчен известием о пожаре, ставшем причиной гибели людей в торговом центре в Кемерово. Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим и выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу и правительству России", — заявил Фархан Хак.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).