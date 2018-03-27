Задержан отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово охранник

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Кемерово задержан охранник ТЦ "Зимняя вишня", который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе <…> сотрудник ЧОПа", — сказала она.

Представитель СК также рассказала, что следователи уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Серьезный уголовный срок

В интервью РИА Новости специалист по уголовному праву Алексей Синицын заявил, что задержанному охраннику может грозить серьезный уголовный срок — его действия попадают под часть 3 статьи 219 УК (Нарушение требований пожарной безопасности).

"Данное преступление является тяжким, и за его совершение может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", — сказал он.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, а в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Председатель отраслевого профсоюза — "Координационного совета негосударственной сферы безопасности" — Дмитрий Галочкин ранее сообщил РИА Новости, что у большинства охранников торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово не было лицензий.

Соболезнования и траур

Пожар вспыхнул в торговом центре в воскресенье днем. По предварительным данным, погибли 64 человека, более 40 были госпитализированы.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур. На территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги области. Областные власти также рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

К трауру присоединился ряд регионов России, среди которых Рязанская и Калужская области, Ингушетия и Владивосток.

Свои соболезнования направили многие мировые лидеры, в том числе главы Белоруссии, Германии, Армении, Казахстана, Эстонии и других стран.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>