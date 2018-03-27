После "Зимней вишни": безопасны ли торговые центры в других городах

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Власти большинства регионов России после страшной трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшей жизни 64 человек, среди которых много детей, объявили о проведении проверок аналогичных комплексов. Корреспонденты РИА Новости, не дожидаясь результатов работы контролирующих органов, прошлись по ТРЦ Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Грозного, Сочи и ряда других крупных городов и попытались выяснить, есть ли шанс спастись оттуда во время пожара и насколько готов к экстренным ситуациям их персонал.

Ключи от всех дверей – у охраны

На первом этаже, где сосредоточено наибольшее количество магазинов и торговых точек, четырехэтажного торгово-развлекательного комплекса "Горизонт" в Ростове-на-Дону отсутствуют указатели и схемы для нахождения выходов в случае чрезвычайной ситуации. На вопрос корреспондента, как найти выход во время эвакуации, несколько сотрудников охраны ТРЦ пояснили, что после срабатывания сигнала тревоги охранники занимают места на пересечении путей движения и фонариками, а также голосовыми командами указывают посетителям выход. Так, по словам одного из охранников, действовали в "Горизонте" во время прокатившейся по России волны анонимных звонков о минировании.

Выход из ТРЦ "Горизонт" есть с каждой стороны здания. Пожарные выходы, ведущие на лестницу для эвакуации с верхних этажей, открыты, сами лестничные пролеты свободны. В каждом крыле здания корреспондент столкнулся с тем, что одна из автоматических дверей не работала. Как пояснили охранники, все автоматические двери (в том числе и неработающие) откроются в случае срабатывания сигнала тревоги. По словам одного из сотрудников охраны, все двери не открывают, чтобы не было сквозняка.

Схожая ситуация возникла и с выходами, представляющими собой стандартный дверной проем. Половина (один, иногда два) подобных выходов в холлах по всему периметру здания почти в каждом случае была закрыта. По словам сотрудников охраны, пожарные выходы "Горизонта" всегда открыты. После того, как корреспондент агентства указал на то, что некоторые из них все же закрыты, охранник " пояснил, что в случае эвакуации запертые двери также будут открыты сотрудниками охраны (у всех них есть ключи). С западной стороны здания в холле путь к одному из таких закрытых выходов еще и преграждали две громоздкие конструкции.

Также в ТРЦ "Горизонт" присутствуют и более широкие пожарные выходы, в которые могут поместиться сразу два-три человека. Эти выходы не под замком, но опечатаны. Надпись на дверях предупреждает, что пломбу необходимо сорвать в случае эвакуации. Возле них дежурят охранники.

По словам сотрудников магазинов ТРЦ "Горизонт", руководство центра каждый месяц проводит проверку безопасности и инструктаж работников. Последний такой инструктаж, по данным одного из продавцов, был 22 марта. При этом каких-то специальных инструкций после трагедии в Кемерово, по словам большинства работников, не вводилось. Однако, как рассказала сотрудница одной из торговых точек, в понедельник она получила брошюру по правилам эвакуации из ТРЦ "Горизонт" при ЧС, которую раньше ей не выдавали. Как рассказал один из охранников центра, в "Горизонте" каждый месяц несколько раз проводится учебная эвакуация персонала. Последняя учебная эвакуация была, по его словам, в середине прошлой недели.

По информации сотрудников одного из крупнейших на юге России торгово-развлекательных комплексов – "Золотой Вавилон" (Ростов-на-Дону), в понедельник у них была пожарная инспекция. О результатах ее визита и организации пожарной безопасности в ТРК в управляющей компании РИА Новости рассказать отказались, предложив написать запрос на электронную почту.

Согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, на одном из двух основных входов в торговый комплекс ведутся ремонтные работы. "Двери износились, решили поменять их на новые", — сказал один из рабочих, уточнив, что это не связано с визитом пожарной инспекции. В торговых точках по соседству с данным выходом агентству сообщили, что инспекция была утром, замена дверей началась днем.

Внутри торгового комплекса корреспондент отметил наличие планов эвакуации, инструкции о мерах пожарной безопасности, кнопки пожарной сигнализации, огнетушители и доступные эвакуационные выходы, которые оказались закрыты. "Двери в рабочее время заблокированы, а при объявлении тревоги, они открываются, и проводится эвакуация. Когда к нам поступали сообщения о минировании, эвакуировали всех за 15 минут", — пояснил агентству охранник.

Впрочем, эвакуационный выход в детском развлекательном центре, который расположен на верхнем этаже комплекса, оказался открыт, как и выход на крышу. Работники центра подтвердили, что в понедельник у них была пожарная инспекция, добавив, что в предыдущий раз они посещали их в начале года. "У нас все меры безопасности предусмотрены. Огнетушитель есть, выходы, датчики дыма", — добавила собеседница агентства.

Внеплановые противопожарные учения

Администрация самого крупного в столице Чечни ТРЦ "Гранд-Парк" после пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, приняла решение о проведении внеплановых противопожарных учений, сообщил РИА Новости главный инженер центра Салман Тасуев.

"По плану противопожарные учения у нас проводятся два раза в год. После трагедии в Кемерово мы наметили внеплановые противопожарные учения, которые ориентировочно пройдут в апреле", — уточнил Тасуев, добавив, что последние были в ноябре прошлого года.

По его словам, четырехэтажное здание ТРЦ, площадью около 43 тысяч квадратных метров, введенное в эксплуатацию в 2013 году, имеет восемь пожарных выходов, ведущих к парковке, и оборудовано 196 пожарными постами, имеется три пожарных гидранта для подачи воды при тушении пожара в случае его возникновения. Практически каждый магазин, либо точка развлечения и отдыха оборудованы пожарными кранами.

"У нас соблюдение техники безопасности находится на особом контроле администрации, регулярно с техническим персоналом и охраной проводится противопожарный инструктаж, который ведут специально обученные сотрудники", — отметил Тасуев.

Звонки о ложном минировании научили

Один из самых крупных и популярных в Нижнем Новгороде торгово-развлекательный комплекс "Небо". Его территория – около 140 тысяч квадратных метров, на которой расположены больше сотни магазинов и десятки кафе, а весь пятый этаж занимает зона развлечений и отдыха с огромным батутным парком и восьмизальным кинотеатром.

В понедельник в 8.30 утра в "Небе" проводилась плановая учебная эвакуация – о ней предупреждали еще две недели назад. Такие "тренировки", по словам сотрудников, здесь устраивают регулярно – примерно раз в полгода.

"Это стандартная эвакуация – мы собираем персонал, проводим собрание, все объясняем. И когда включается сирена, все уже знают, что делать. Гуськом, друг за другом идем к пожарному выходу. У нас их четыре – два в торговом зале и два ближайших на этаже", — рассказывает директор обувного магазина.

Ей вторит и сотрудница соседнего отдела. "Если произойдет пожар, сначала мы выведем всех покупателей, потом эвакуируемся сами. Вот посмотрите – двери аварийного выхода, они не заперты, достаточно толкнуть – и они открываются. Вы попадаете в коридор, а оттуда по лестнице спускаетесь на улицу", — говорит собеседница.

В том, что с дверями эвакуационного выхода справится даже ребенок, корреспондент РИА Новости смог убедиться лично в детском развлекательном центре, попросив мальчика лет шести открыть их. Огромный серый аварийный выход сразу бросается в глаза среди ярко разрисованных стен. На самом видном месте находится и пожарный гидрант, и план эвакуации.

Особое внимание привлекает батутный парк, где могут одновременно находиться до 300 человек. В зале, где расположено 73 батута, есть семь аварийных выходов. Возле каждого — пост с гидрантом. По периметру парка можно увидеть и огнетушители. На входе – план эвакуации. По заверениям сотрудников, они четко знают, что делать, если вдруг потребуется эвакуация.

"Осенью, когда регулярно поступали сообщения о минировании, мы всех посетителей очень быстро выводили. Кого-то прямо в шортах, они не успевали одеться, но жизнь дороже", — рассказывает управляющий батутным парком Андрей Лебединский.

Много посетителей с утра и до позднего вечера в кинокомплексе на пятом этаже. Восемь залов рассчитаны на 1,2 тысячи зрителей. Там никогда не бывает пусто. Кассиры спокойно рассказывают, как будут действовать в нештатной ситуации: "Если пожар, нужно вывести людей через эвакуационные выходы. Мы с этой стороны выводим, сотрудники кинозалов – с другой. Всего 4 выхода. В каждой зоне есть огнетушители, и мы умеем ими пользоваться".

"У нас все двери оборудованы системой "антипаника". Они никогда не закрываются – на дверях большие ручки, на которые нужно нажать, и они сразу откроются. Их невозможно закрыть", — пояснил директор сети кинотеатров Евгений Кузнецов. Аварийные двери выводят к широким лестничным маршам и оттуда – на улицу.

Аварийный выход оказался даже в "Пещере ужасов". Сотрудница адреналинового аттракциона охотно показала, как выбраться из помещения с отрубленными головами в хорошо освещенный коридор. "Дверь легко открывается, так что люди не окажутся в мышеловке", — успокоила она.

Единственная проблема, по поводу которой высказались сотрудники торгового центра – эскалаторы. Именно по ним и на лифтах перемещаются с этажа на этаж посетители "Неба". Но в случае пожара они будут заблокированы.

"Эскалаторы меня пугают. Есть, конечно, пожарные выходы, но люди не знают о них. Все побегут на эскалаторы, и будет давка. Мы, сотрудники, знаем, куда идти, а посетители-то нет!" — заявила сотрудница магазина одежды. Правда, она же добавила, что людей из своего отдела она спокойно выведет через аварийную дверь.

Что же касается эскалаторов, то, как объяснили в руководстве торгового центра, "эскалаторы не являются путями эвакуации". "Путями эвакуации являются только лестницы, которые находятся во всех углах торгового центра. Там широкие лестничные марши, широкие коридоры и удобные выходы на разные улицы, чтобы можно было быстро направить людей туда, где нет огня", — пояснили в торговом центре.

По опыту "Адмирала"

В одном из наиболее крупных торгово-развлекательных комплексов Казани, где на третьем этаже расположены кинотеатр, детские кафе, игровые зоны, сотрудники кинотеатра и продавцы без труда показали, где находятся эвакуационные лестницы. К слову, эскалаторы здесь выходят непосредственно в зону кинотеатра и зону кафе, а лестницы расположены буквально в 50 метрах от них. Правда, на первом этаже стеклянные двери, ведущие непосредственно с этих лестниц на улицу, оказались закрыты. "Они закрыты всегда", — уточнила одна из продавцов.

Три действующих входа для посетителей оборудованы автоматическими раздвижными стеклянными дверями. На вопрос, а не может ли случиться, что в случае ЧП и отключения электричества двери окажутся заблокированы, представитель службы безопасности, осуществляющей охрану торгового центра, заявил: "Исключено. В таких случаях двери, наоборот, автоматически разблокируются".

Он же уточнил, что из служебных помещений торгово-развлекательного центра имеется ещё три выхода на улицу, которые в случае каких-либо происшествий также разблокируются автоматически. Ключ от ящика с надписью "ПК", по словам собеседника агентства, находится у ответственного сотрудника торгово-развлекательного комплекса.

"Вообще, у нас все отлажено, отработано. Противопожарные тренировки бывают примерно два раза в год", — добавил представитель службы безопасности, заметив, что только в минувшее воскресенье всех сотрудников и посетителей ТРК пришлось экстренно эвакуировать из-за телефонного сообщения о найденной бесхозной сумке. Данное сообщение, к слову, не подтвердилось.

В Татарстане после трагического пожара весной 2015 года в ТЦ "Адмирал" в последние годы вопросам противопожарной безопасности уделяется особое внимание. Тогда здание центра выгорело практически полностью и впоследствии было разрушено. Потерпевшими по делу признаны 703 лица, из которых 19 человек погибли, 61 человек пострадал.

Как сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Татарстану Максим Трущин, с учётом рискориентированного подхода все объекты в зависимости от их опасности отнесены к той или иной категории, крупные торговые центры – к категории значительного риска, и обследуются они раз в четыре года.

"Думаю, у нас в республике после того трагического пожара в торговом центре "Адмирал" отнеслись (к вопросу) с большой серьезностью. Сейчас как раз проверим, в полном объёме соблюдаются наши требования или нет", — добавил он.

Усилили меры противопожарной безопасности

Как работает противопожарная система одного из крупнейших торговых центров Екатеринбурга "Пассаж" корреспондент РИА Новости расспросил его сотрудников. Все респонденты считают принимаемые там меры безопасности достаточными. По их словам, проверки противопожарного оборудования в центре проводятся регулярно. Последняя, по разным данным, прошла от двух недель до месяца назад. Корреспондент РИА Новости обошел ТЦ и обнаружил, что эвакуационных выходов в торговом центре много, но большая часть их закрыта.

Охранник "Пассажа" сообщил РИА Новости, что меры противопожарной безопасности были усилены после пожара в Кемерово. По его словам, утром во вторник пройдет внеплановая проверка работы противопожарной системы. Он добавил, что эвакуационные выходы действительно закрыты на магнитные замки, но при возникновении пожара они автоматически открываются. "Полностью по всей лесенке на все пять этажей все магнитные замки открываются. Люди все знают, куда уходить, нас этому учили. Мы всех уводим", — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что на каждом этаже находится охранник, который в случае опасности должен выводить людей из торгового центра. Консультант одного из бутиков сказал, что проверки пожарной безопасности в "Пассаже" проходят каждый месяц, везде висят планы эвакуации. На вопрос, знают ли сотрудники ТЦ, как действовать в случае пожара, собеседник агентства ответил: "В целом догадываемся. Проходили технику безопасности".

Продавцы в другом бутике сообщили, что примерно раз в месяц приходят специалисты проверять противопожарную сигнализацию. Кроме того, они оказались лучше ознакомлены с правилами поведения во время пожара. "У нас по торговому центру есть три главных выхода, и есть запасные. Запасных несколько также выходов. На (улицу) Вайнера есть выход, на Банковский (переулок)", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что ТЦ оборудован распылителями воды, огнетушителями. "Торговый центр-то новый. Построен 2-3 года назад. Мне кажется, все в исправном состоянии есть", — сказал консультант.

Еще один охранник торгового центра сообщил РИА Новости, что свои обязанности на случай пожара знает "на 100%". По его словам, со всеми сотрудниками регулярно проводятся специальные занятия. На замечание о том, что на каждом этаже работает всего один охранник, а на момент визита корреспондента на трех этажах охранник отсутствовал, собеседник агентства заявил, что одного охранника в случае ЧП достаточно, чтобы организовать вывод всех людей. Он пояснил, что охранники иногда отлучаются, чтобы проверить лестницы, двери.

Регулярные противопожарные учения

Целый корпус ТРК "Гранд Каньон" на севере Петербурга занимает детский центр, где помимо магазинов расположены различные интерактивные и развлекательные площадки. Сотрудники города профессий "КидБург" рассказали, что пожарные учения проводятся почти ежемесячно, каждый новый сотрудник проходит специальную учебу, а на случай пожарной тревоги "есть четкий план действий". На территории "КидБурга", по их словам, есть три собственных пожарных выхода. Стоит отметить, что схема эвакуации, тревожная кнопка и пожарные гидранты расположены прямо у входа на данную площадку.

Руководитель расположенного в том же центре детского театра "Плоды просвещения", рассказала, что дважды в год во всём ТРК проводятся большие учения с участием районных властей, "скорой помощи" и МЧС. Руководитель театра показала пути выхода из зрительного зала, объяснив, что они всегда открыты на выход.

Пожарные выходы на всей территории детского центра расположены практически через каждые 50 метров. Металлические двери закрыты на магнитный замок, который, предполагается, что должен открываться в случае ЧП. За это, по словам опрошенных РИА Новости сотрудников ТРК "Гранд Каньон", отвечает служба безопасности.

В ТРК также расположен также 10-зальный кинотеатр "Синема Парк", сотрудники которого, сославшись на внутренний регламент, отказались показать пути эвакуации из зрительных залов. По их словам, пожарные выходы в каждом из залов, открываются на выход автоматически.

В одном из крупнейших в северной столице торгово-развлекательном комплексе "Пик", на каждый этаж приходится по несколько аварийных выходов, пожарные гидранты доступны. Двери пожарных выходов не заперты, но для того чтобы пресечь появление посторонних на пролетах аварийных лестниц, каждую дверь перекрывает металлическая штанга. Ее легко можно поднять, чтобы открыть дверь, но если это сделает посторонний человек без веской на то причины, сработает сигнализация. В случае ЧП открыть дверь сможет любой человек, которому понадобится срочная эвакуация. Внизу, на выходе на улицу, двери устроены тем же образом.

Двери аварийных выходов, которых также приходится несколько на этаж, в петербургском торговом комплексе "Сенная" открыты. Однако, как уточнили представители персонала, на первом этаже двери, как правило, закрыты, чтобы открыть их, требуется магнитный ключ.

Как утверждают работники обоих центров, учебные тревоги в комплексах проводятся регулярно, один-два раза в неделю. Впрочем, не все из опрошенных корреспондентом РИА Новости сотрудников предприятий, арендующих места в ТК, смогли сразу же указать, в какой именно стороне находится аварийный выход.

Трагедия в Кемерово не повлияла на посещаемость петербургских торговых центров. По словам сотрудника кинозала в кинокомплексе "Пика", людей даже больше, чем обычно. Двери здесь при аварийном режиме открываются автоматически. Кроме того, в обоих центрах работают плазменные экраны с инструкциями МЧС на случай чрезвычайных ситуаций.

Обучены, но не все

OZ МОЛЛ расположен близ аэропорта Краснодара, это один из самых больших и популярных ТРЦ города, площадь которого составляет около 230 тысяч квадратных метров. По словам сотрудников магазинов, расположенных здесь, некоторым из них приходилось принимать участие в учениях, касающихся безопасности ТРЦ.

Консультант по продаже сумок, — с ее слов, поступила на работу "всего пару месяцев назад" — успела дважды принять участие в учениях. "Звучит сирена, все происходит стремительно, всех быстро выгоняют, охранники не дают даже взять вещи, иначе их могут оштрафовать", — рассказывает собеседница.

То же подтверждают и оба продавца соседнего магазина: "Нас эвакуировали несколько раз, нам обычно охранники подсказывают, куда нужно бежать, ближайший выход — там. Потом ждем на улице разрешения, когда можно вернуться внутрь", — рассказывают поочерёдно девушки.

Среди собеседников агентства, с которыми удалось пообщаться, есть и те, кому не приходилось участвовать в учениях, однако все они смогли ответить на вопрос о том, где находится ближайший эвакуационный выход.

Как рассказал РИА Новости менеджер по контролю качества OZ МОЛЛ Дмитрий Форост, в торговом центре есть целый комплекс технических мероприятий для обеспечения безопасности. "В здании торгового комплекса установлено более 14 тысяч пожарных датчиков, которые контролируют обстановку на территории ТРЦ. Также у нас имеются системы пожаротушения. Датчик обнаруживает задымление, а система сразу приступает к автоматическому тушению, это технический аспект. Что касается тренировок и учебных мероприятий, мы их проводим на регулярной основе", — пояснил собеседник агентства.

Что касается противопожарной сигнализации, ее контроль ведётся ежедневно, добавил Форост. "Вся пожарная сигнализация сведена в огромную систему и постоянно контролируется отдельным оператором на круглосуточной основе. Также в режиме 24/7 выполняется обслуживание и — при необходимости — ремонт всех этих систем. Ситуация находится на контроле постоянно", — отметил собеседник.

По словам представителей ТРЦ "Галерея Краснодар", расположенного в самом центре города, противопожарные учения здесь проводятся регулярно. "Минимум — раз в неделю", — сказал РИА Новости руководитель управления по связям с общественностью АО "ТПС Недвижимость" Кирилл Леонов.

Он добавил, что помимо этого проходят внеплановые проверки разных категорий сотрудников и арендаторов для того, чтобы исключить любые внештатные ситуации. "Отдельная категория — обучающие мероприятия, связанные с противопожарной безопасностью. В частности, именно сегодня (в понедельник — ред.) у нас прошла тренировка охраны по использованию первичных средств пожаротушения", — пояснил собеседник.

Также, по его словам, в ТРЦ проводятся обучающие мероприятия для персонала. "Не только в связи с трагедией в Кемерово. Они проводились и проводятся на регулярной основе. Помимо этого, разработаны и введены специальные памятки с путями эвакуации, правилами. Наконец, в нашем ТРЦ существует ясная система навигации и указателей. Кроме того, несколько раз в неделю проходят проверки противопожарной сигнализации", — отметил Леонов.

Видимых нарушений нет

В торговом центре "Аврора" в Самаре видимых нарушений пожарной безопасности нет. Аварийные выходы открыты на всех четырех этажах здания, в том числе там, где расположены детская развлекательная зона и зона фудкорта. На всех этажах есть схемы эвакуации, пожарные гидранты, работает система пожарной безопасности. Сотрудники ТЦ рассказывают, что их знакомили с правилами пожарной безопасности.

"Буквально неделю назад у нас проходили учения, нам читали лекцию о пожарной безопасности. Правда, это было впервые за полтора года, что я здесь работаю. Но я работаю на двух точках, возможно, какие-то лекции я просто пропустила. Не могу утверждать", — сказала РИА Новости сотрудница одного из магазинов в ТЦ.

В ТЦ "Космопорт" в Самаре аварийные выходы также открыты, есть пожарные гидранты, работает сигнализация.

Огнетушитель есть, а срок годности истек

Одним из самых посещаемых торговых центров Перми считается торгово-развлекательный комплекс "Семья". Здание состоит из двух корпусов (очередей), соединенных между собой надземных переходом, в котором расположен футкорт.

"Нам никогда не рассказывали о том, как действовать в случае пожара. Я даже не знаю, где здесь ближайший выход. Если что, смогу только в сторону главного входа направиться. Но я тут работаю только полгода", — делится кассир одного из кафе, размещенных на футкорте.

Работники игротеки, наоборот, говорят о том, что инструктаж они проходят регулярно и четко знают, куда нужно направлять посетителей в случае пожара. "Да тут постоянно проводятся тренировки. Больше четырех лет работаю здесь, знаю точно", — заверяет администратор игротеки.

Продавец одного из магазина по продаже мобильной электроники сказал, что последние противопожарные учения во второй очереди ТРК проводились около месяца назад.

Через каждые 20 метров в торгово-развлекательном центре размещены пожарные щиты, в которых есть шланги и огнетушители. Однако срок годности многих из них на поверку оказался истекшим (до 2017 года). Кроме того, в каждой из трех входных дверей (под переходом) работают только по одной. Другие перекрыты тросом, на котором висит замок.

Доступ к эвакуационным выходам внутри ТРК "Семья" открыт, но сами они оказались закрытыми на магнитные замки. На звонок по телефонным аппаратам, размещенным в отдельных частях комплекса, отвечают работники охранной службы. Они рассказали, что в ТРК регулярно проводятся учения, весь персонал знает о том, как нужно действовать в случае ЧС.

С момента строительства ТЦ "Алмаз" в Перми в нем несколько раз случались пожары. Последний случай с возгоранием, когда открытый огонь охватил верхний этаж торгового комплекса, случился в июне 2016 года. Тремя годами в "Алмазе" горел цокольный этаж. Во всех случаях персонал и посетители ТЦ своевременно эвакуировались, пострадавших не было. Случившееся стало проверкой для противопожарной системы здания.

Эвакуационные выходы в торговом центре открыты, доступ к ним освобожден, на самих лестничных площадках нет ничего, что бы могло помешать передвижению людей. На стенах размещены информационные доски с правилами пожарной безопасности. У закрывающихся в ночное время запасных выходов ключи висят на цепочке, которая прикована к ручке двери.

На одной из лестничных площадок проход оказался закрыт — соответствующее объявление разместили на столбике, однако при пожаре он вряд ли сможет стать препятствием для эвакуирующихся.

Огнетушители в ТЦ "Алмаз" готовы к эксплуатации (срок годности заканчивается в 2020 году), однако пожарные щиты расположены лишь с одной стороны здания. Кроме того, одна из дверей в центральном входе оказалась закрытой, но помимо нее работают еще две.

Можете проверить, они всегда открыты

В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Калининграда "Европа" людно, несмотря на начало рабочей недели. Кроме многочисленных торговых галерей здесь просторный детский городок, рестораны, кафе, а также кинотеатр с десятком залов.

"Это ужасная трагедия, мы просто в шоке, скорбим вместе со всей страной. Мне, к счастью, не приходилось эвакуировать зрителей по-настоящему, но каждый из нас (те, кто здесь работают) знает, что делать в подобной ситуации, с нами проводят тренировки, инструктажи, это обязательно. У нас в каждом кинозале по два эвакуационных выхода, можете проверить, они всегда открыты", — рассказала РИА Новости билетер кинозала Ольга.

Пройдя по торговым залам ТРЦ, корреспондент заметил, что помещения оснащены датчиками дыма, есть система оповещения, эвакуационные выходы расположены через каждые два-три магазина, планы эвакуации и средства тушения в прямом доступе.

В калининградском бизнес-центре "Панорама", расположенном на одной из главных магистралей – Ленинском проспекте, на нижних этажах работают магазины, офисы на семи этажах занимают разные фирмы, в том числе, образовательные центры и курсы.

"У нас две пожарные сигнализации – одна, установленная, непосредственно, администрацией бизнес-центра. Вторую мы установили сами в соответствии с правилами пожарной безопасности, которые действуют для мест, где собираются дети, для образовательных учреждений. Естественно, есть сигнал тревоги, огнетушитель возле двери", — сказала РИА Новости директор языкового центра Chatterbox Оксана Чикалева.

Она добавила, что как ответственная за пожарную безопасность, сама проводит инструктаж своим преподавателям. В здании бизнес-центра – два выхода, каждый этаж оборудован огнеупорными дверями.

Не только в связи с трагедией в Кемерово

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "МореМолл" в Сочи открылся в 2012 году. По данным официального сайта ТРЦ, в настоящее время на трех этажах здания работают 350 магазинов, рестораны, кафе, несколько кинозалов, а также парковка на 2,2 тысячи мест. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ТРЦ "МореМолл", система пожарной безопасности в центре проверяется несколько раз в неделю, также на регулярной основе проводятся противопожарные учения.

"Также проходят внеплановые проверки разных категорий сотрудников и арендаторов для того, чтобы исключить любые ситуации. Отдельная категория — обучающие мероприятия, связанные с противопожарной безопасностью, которые проводятся для персонала. Не только в связи с трагедией в Кемерово, они проводились и проводятся на регулярной основе", — сообщили в пресс-службе, добавив, что в там разработаны и введены специальные памятки с путями эвакуации, правилами, и существует ясная система навигации и указателей.

Слова представителей центра подтверждают сотрудники охранного предприятия и многочисленных магазинов: на вопрос о своих действиях в случае внештатной ситуации они отвечают без запинки.

"Начальство нашего магазина проводит нам инструктаж по технике безопасности, у нас есть журнал, куда мы все записываем. В последний раз в конце февраля мы его проходили. Все продавцы знают, где находятся запасные выходы, куда выводить людей, в магазине есть средства пожаротушения. Все это регулярно проверяют", — рассказала РИА Новости продавщица одного из магазинов центра.

В кинотеатре, расположенном на третьем этаже, в разных концах коридора находятся две двери с надписью "эвакуационный выход". Как пояснил один из сотрудников кинозала, это не единственные пути из помещения для эвакуации людей.

"Это – ближайшие выходы при эвакуации людей, находящихся здесь. Также в каждом кинозале есть свой эвакуационный выход, который ведет на пожарную лестницу. Я работаю здесь полтора года, как надо действовать в случае ЧП, знал еще до этого. И в центре нам это тоже объясняли", — поделился сотрудник с РИА Новости.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>