Госдеп выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник выразил соболезнования семьям и близким жертв пожара в Кемерово.

"Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Наши мысли вместе с народом России в это печальное время", — написала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

Ранее аналогичные соболезнования выразил представитель администрации США, однако они носили неофициальный характер.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).