Дело Шакро Молодого: за что судят одного из крестных отцов российской мафии

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Никулинский районный суд Москвы сегодня вынесет приговор Захарию Калашову — вору в законе по кличке Шакро Молодой. Вместе с ним на скамье подсудимых — еще тринадцать человек, обвиняемых в вымогательстве в особо крупном размере. О том, как криминальный авторитет попал под уголовную статью и кого потянул с собой за решетку, — в материале РИА Новости.

Недоброе утро

Сотрудники ФСБ и МВД задержали Калашова рано утром 13 июля 2016-го, когда он собирался завтракать. Многочисленную охрану аккуратно уложили лицом в пол, а на руках авторитета защелкнули наручники. Один из оперативников с ходу поинтересовался у Шакро, какое положение в преступном мире он занимает и считает ли себя вором в законе. "Не буду перед камерой ничего говорить, что вы тут разыгрываете, — отреагировал задержанный. — Шоу не надо устраивать. Выключите камеру, тогда и поговорим". И отказался общаться с силовиками.

Сразу после того как Шакро сменил резиденцию с позолоченной мебелью, винной коллекцией, бассейнами и спортзалом на камеру следственного изолятора "Лефортово", ему предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, примерно за полгода до этого к нему обратилась дизайнер Фатима Мисикова. Она пожаловалась, что владелица одного из московских ресторанов отказывается платить ей за услуги по разработке дизайн-проекта. Шакро пообещал помочь.

Схватка на Рочдельской

В декабре 2015-го к расположенному в центре Москвы ресторану Elements на нескольких машинах подъехали два десятка вооруженных людей. Заблокировав входы и выходы, они потребовали у хозяйки заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей.

Командовал, как считает следствие, Андрей Кочуйков по кличке Итальянец. Однако Жанна Ким не растерялась: нажала тревожную кнопку, а также позвонила своему знакомому адвокату Эдуарду Буданцеву — бывшему сотруднику КГБ. Тот вскоре прибыл на место с собственной группой поддержки. Завязалась драка, переросшая в перестрелку.

"Меня ударили сзади, потом уронили на землю и стали избивать, — объяснял потом в суде Буданцев. — Решение надо было принимать быстро, как меня учили". Бывший сотрудник спецслужб достал наградную "Беретту" и открыл огонь на поражение. Несколько секунд в темноте сверкали вспышки выстрелов, после чего команда Итальянца ретировалась, оставив на площадке у ресторана убитых и раненых.

Со стороны за перестрелкой наблюдали трое сотрудников полиции, приехавших на вызов, но не рискнувших ввязываться в конфликт. Спустя два года они получили от двух до четырех лет колонии за злоупотребление должностными полномочиями.

Волна арестов

Итальянец и 12 его подельников оказались в СИЗО почти сразу после перестрелки. Им предъявили обвинение в вымогательстве. Правда, через полгода Кочуйков едва не вышел на свободу, поскольку сотрудник Следственного комитета не подал в суд ходатайство о продлении его ареста. На свободе подсудимый пробыл всего пару минут — у ворот изолятора его встретили оперативники ФСБ и вернули обратно за решетку.

Еще через несколько дней, 19 июня 2016-го, ФСБ задержала заместителя руководителя ГСУ СКР по Москве генерал-майора юстиции Дениса Никандрова, главу управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова. Им вменялось получение от Калашова взятки в размере 500 тысяч евро за смягчение обвинения Кочуйкову и его освобождение из СИЗО. В ходе расследования было установлено, что офицерам передали 500 тысяч долларов. Сделал это не сам Шакро, а бизнесмен из его окружения. Сейчас высокопоставленные сотрудники СК находятся под стражей.

В отношении экс-силовика Буданцева возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Затем статью переквалифицировали на менее тяжкую — "Превышение пределов необходимой самообороны". Он содержится под домашним арестом.

Преступный лидер

После ареста Шакро Молодого СМИ сообщали, что ему могут предъявить обвинение по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества". Адвокат подсудимого Александр Гофштейн подтвердил: в материалах уголовного дела его клиент действительно именуется "лидером преступного сообщества России".

"Это не какой-то новый юридический термин, в части 4 статьи 210 УК РФ говорится об организаторе преступного сообщества, который занимает высшее положение в преступной иерархии, — добавил Гофштейн. — Это фактически синонимы, но следствие почему-то решило именовать его лидером". По этой статье Калашову грозило пожизненное заключение, а уголовное дело могло стать прецедентом в российской судебной практике. Но следствие в итоге ограничилось обвинением в вымогательстве.

Уроженец Тбилиси Захарий Калашов получил статус вора в законе еще в молодости. В 1990-е перебрался в Москву и официально занялся ресторанным бизнесом. Еще через несколько лет переехал в Испанию, где проживал до тех пор, пока местная полиция не объявила охоту на российских мафиози. Почуяв опасность, скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Там его быстро задержали и экстрадировали обратно.

За отмывание денег и создание ОПГ испанский суд приговорил Калашова к девяти годам тюрьмы. Шакро Молодой вышел на свободу в 2014-м и сразу вернулся в Россию. По данным прокуратуры, он возглавил преступную группу убитого в 2013 году Аслана Усояна, известного как вор в законе Дед Хасан. Шакро Молодой руководил преступным сообществом, координировал действия его участников. Также, по мнению гособвинителя, Калашов хранил "общак", в который делали отчисления члены группировки. Если Калашова признают виновным, его положение в криминальном мире сильно пошатнется. Прокурор запросил для него десять лет колонии строгого режима. Причастность к вменяемым ему преступлениям подсудимый отрицает.