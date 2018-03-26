Президент Бразилии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

21:0526.03.2018
(обновлено: 21:17 26.03.2018)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово, сообщает пресс-служба Кремля.
"Мишел Темер выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области. Просил передать слова поддержки родным и близким погибших", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона