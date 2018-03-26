Президент Бразилии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (343)

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мишел Темер выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области. Просил передать слова поддержки родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.