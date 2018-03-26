МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В СК прокомментировали сообщения о том, что тела погибших во время пожара в Кемерово якобы отдают близким лишь при подписании "бумаги о соблюдении секретности", сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

"Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших", — говорится в сообщении.

В СК также опровергли информацию о "сотнях жертв пожара".

"Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Следственный комитет с первых минут расследования регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о ЧП уже задержали и допросили четырех человек: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, где произошло возгорание, работника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию. Следователи также решают вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял торговый центр.

Ранее стало известно, что правительство выделит семьям погибших и пострадавшим 76 миллионов рублей. Средства возьмут из резервного фонда.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007-й, 63 жертвы) и клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009-й, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>