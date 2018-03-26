Деятели культуры выразили соболезнования родственникам погибших в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Многие известные деятели культуры, среди которых оперная певица Анна Нетребко, актриса Виктория Исакова, телеведущий Максим Галкин, продюсер Яна Рудковская, выразили в соцсетях соболезнования близким и родственникам погибших при пожаре в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 26 Мар 2018 в 2:35 PDT

"Страшное горе и чудовищная трагедия… Скорблю, соболезную родным и близким и молюсь. И верю, что виновные будут наказаны!" — написал на своей странице в Instagram певец Филипп Киркоров.

Соболезнования семьям и близким погибших также выразили оперная певица Анна Нетребко, актер театра и кино Игорь Верник, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, актриса Виктория Исакова и многие другие деятели культуры.

Телеведущий Максим Галкин подчеркнул, что техническая оснащенность и подготовка сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей должна быть на первом месте, а владельцам подобных зданий необходимо подходить к вопросу с особой ответственностью, чтобы подобных ситуаций не повторялось.

"Переживаем всей семьей. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности… Если происходят такие трагедии, значит на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если к этому не подойти системно, то "хромая лошадь" нашего русского "авось пронесет" будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни", — написал он.

По мнению продюсера Яны Рудковской, необходимо провести проверку торговых центров по всей России, поскольку нарушения встречаются повсеместно, в частности, из-за халатности тех, кто принимает здания в эксплуатацию и проверяет их в течение года. "Вот оно недоброе и несчастное утро!.. Мы скорбим вместе с Вами, Кемерово, надеюсь, что виновных жестоко накажут и после этого проверят все торговые центры по всей России, так этот беспредел должен когда-то уже закончиться", — добавила она.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).