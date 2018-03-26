УМВД поможет семье полицейского, погибшего при стрельбе под Новгородом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Семье полицейского, скончавшегося от ранений, полученных при задержании вооруженного мужчины в Новгородской области, будет оказана вся необходимая помощь, сообщает региональное УМВД.

Ранее сообщалось, что 25 марта мужчина в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области вызвал полицию по телефону с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом. Он заперся в доме с охотничьим ружьем и открыл огонь. Один из правоохранителей был ранен в голову и доставлен в больницу. Подозреваемый не отвечал на вопросы и не выдвигал требований, только угрожал расправой и вел себя неадекватно. В результате сотрудники СОБРа, применив светошумовые гранаты, проникли в дом, подозреваемый был задержан, получив при этом ранение в плечо. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Полицейский и стрелявший в него мужчина скончались в больницах.

Отмечается, что участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Пестовскому району 41-летний капитан полиции Олег Янковец скончался от полученных ранений в филиале 122-й клинической больницы Санкт-Петербурга в городе Валдае, не приходя в сознание.

"Руководство УМВД России по Новгородской области, Совет ветеранов и личный состав глубоко скорбят о тяжелой утрате своего товарища и выражают искренние соболезнования его родным и близким в связи с постигшим их горем. Управлением МВД России по Новгородской области семье Олега Янковца будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Олег Янковец проходил службу в органах внутренних дел Новгородской области с 1999 года, с марта 2017 года — в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Пестовскому району. Он имел более 30 поощрений от руководства, награжден ведомственными медалями. Принимал участие в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе в составе мобильного отряда МВД России. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь.