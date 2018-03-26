Сотрудник полиции и участники несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве. 26 марта 2017. Архивное фото

Сотрудник полиции и участники несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве. 26 марта 2017. Архивное фото

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор Дмитрию Крепкину, осужденному на полтора года колонии общего режима за то, что ударил ногой полицейского на несанкционированной акции 26 марта в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Галина Тюркина.

Таким образом, приговор Тверского суда Москвы, в декабре прошлого года признавшего Крепкина виновным в нападении на сотрудника правоохранительных органов, вступил в законную силу.

Защите обжаловала решение первой инстанции, посчитав приговор чрезвычайно суровым. По мнению адвоката Ильнура Шарапова, Тверской суд никак не мотивировал выбор меры пресечения в виде лишения свободы в колонии его подзащитному.

"Мой подзащитный заслуживает более мягкого наказания – он имеет исключительно положительные характеристики, ранее не был судим", — добавил адвокат.

Также Шарапов отметил, что потерпевший полицейский Михаил Звонарёв не опознал себя на видео и, возможно, пострадавшим он не является, однако именно на его показаниях был основан выбор наказания Крепкину.

В свою очередь, прокурор Гульчехра Ибрагимова посчитала, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, а применение силы против сотрудника правоохранительных органов "недопустимо".

Сам Крепкин, участвовавший в заседании в понедельник по видеосвязи из Бутырского следственного изолятора, отметил, что в день акции 26 марта сотрудники правоохранительных органов "не обеспечивали безопасность, а творили беспредел".

Акции протеста прошли 26 марта 2017 года в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находились порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек, большинство из них уже осуждены: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил два с половиной года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, признавший вину Александр Шпаков получил 1,5 года колонии, Андрей Косых — три года и восемь месяцев, Алексей Политиков — два года, Дмитрий Крепкин — полтора.