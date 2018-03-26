Москвич пытался организовать убийство бывшей жены и ее сожителя в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мар — РИА Новости. Житель Москвы задержан вместе с подельниками в Сургуте за попытку организовать убийство своей бывшей жены и ее сожителя, сообщает в понедельник Следственный комитет РФ.
"Сначала подозреваемые избили женщин, затем стали избивать мужчину, в том числе используя молоток, а затем выстрелили в него из пистолета в область головы. В это время женщины спрыгнули из окна второго этажа и, остановив проезжавший автомобиль, уехали с места преступления, одновременно вызвав полицию. Подумав, что потерпевший от полученного ранения скончался, подозреваемые скрылись с места преступления", — говорится в сообщении СК.
Вскоре усилиями бойцов Росгвардии, сотрудников МВД и Следственного комитета подозреваемые были задержаны в квартире у родственника потерпевшей, к которому они обратились ранее за помощью в организации преступления.
По информации ведомства, мужчина, на которого напали злоумышленники, получил ранение щеки, многочисленные переломы костей лица, он был госпитализирован, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Обе женщины также проходят лечение в больнице.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство более двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", — добавили в СК, отметив, что сотрудники ведомства в настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления.