В ульяновской больнице умер 12-летний воспитанник детдома

САМАРА, 26 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти в стационаре Ульяновской областной детской клинической больницы 12-летнего воспитанника детского дома, сообщает СУ СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится проверка по факту смерти в стационаре Ульяновской областной детской клинической больнице 12-летнего подростка", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мальчик был госпитализирован в больницу 24 марта с диагнозом "левосторонняя пневмония", 25 марта он скончался в реанимации. Подросток являлся воспитанником интерната для умственно-отсталых детей "Родник". По данным СК, погибший был инвалидом, страдал рядом тяжелых заболеваний.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.