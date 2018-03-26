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Происшествия

Число жертв пожара в Кемерово возросло до 48

07:4726.03.2018
(обновлено: 07:59 26.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.

Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : Наталья Нараева
При пожаре в Кемерово погибли дети, приехавшие отметить начало каникул

Еще 48 человек пострадали, 12 из них остаются в больницах. По последним данным, пропавшими без вести остаются 16 человек.

Ранее сообщалось о 37 погибших и более чем 60 пропавших без вести, включая 41 ребенка.

Ликвидация пожара

Сообщение о задымлении на четвертом этаже в ТЦ поступило в воскресенье около 13:00 мск (17:00 по местному времени). Очаг возгорания находился возле кинозалов и детских игровых площадок с аттракционами. По предварительным данным, загорелся один из аттракционов.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 20 человек, всего из горящего здания было эвакуировано 100 человек.

По данным МЧС, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. На данный момент ликвидировано открытое горение.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости
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Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку

На объекте, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, присутствует угроза обрушения. К ликвидации последствий пожара привлечены более 660 человек.

Дело и проверка

Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Не слышали сигнализацию

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости
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"Выбивали окна и прыгали": очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ в Кемерово
Очевидцы пожара сообщают, что после начала возгорания многие не слышали противопожарной сигнализации, а некоторые из тех, кто слышал, не поверили в серьезность происходящего.

"Где-то в середине сеанса дверь открылась, и в свете, поступающем из холла, раздался крик: "Пожар! Пожар!". Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери", — написала в своем Instagram Анна Заречнева.

"Сначала не обратили внимание. Никто ничего не объявлял, просто люди побежали к выходу… Потом пошел запах какой-то горелой резины… начали понимать, что это не какая-то учебная тревога", — сказала другая очевидица в эфире "Россия 24".

Соболезнования президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации в ТЦ.

Глава государства дал ряд поручений об оказании необходимой помощи.

"Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметил Песков.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь, президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>

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© Ruptly МЧС РФ
Пожар в торговом центре в Кемерово. Кадры с места ЧП
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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
boretzs
Ужас... Соболезную.
08:11
26.03.2018
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Ионин Владимир
ужасная для всех трагедия. Но почему опять государство в лице Тулеева обещает выплатить по 1млн.руб. Я, думаю, и президент РФ тоже 3 млн. руб. погибшим в пожаре ТЦ ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. А где же ответственность владельцев бизнеса получающие миллиардные состояния. Почему им не выплатить на каждого погибшего по 10 млн. дол. Тогда и кол. пожаров резко уменьшится и их последствия будут не такими ужасными. Медведеву тоже пора объяснить свое: не надо кошмарить бизнес. А народ можно кошмарить бизнесу?
08:03
26.03.2018
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