На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов

Пожар в торговом центре в Кемерово (95)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Отдельные очаги тления остаются на месте пожара в Кемерово, начался разбор завалов, сообщил докладчик на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

"В настоящее время имеются отдельные небольшие очаги тления, которые дотушиваются. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов, первые машины уже вывезены", — сказал докладчик. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).