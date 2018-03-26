В Хакасии проверят места массового скопления людей после пожара в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (85)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

КРАСНОЯРСК, 26 мар — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин после пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово распорядился проверить в республике все места массового пребывания людей, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"В связи с трагедией в Кемерово глава Хакасии поставил задачу руководителям республиканских структур, органов местного самоуправления и профильных служб провести в регионе дополнительные проверки подведомственных социально-значимых объектов с круглосуточным и массовым пребыванием людей, в том числе пансионаты, интернаты, больницы, школы, детские сады, торгово-развлекательные центры и другие", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Зимин отправил губернатору Кемеровской области телеграмму, где выразил соболезнования семьям погибших.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).