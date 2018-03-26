Очевидцы сообщили, что многие не слышали сигнализации при пожаре в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово многие не слышали противопожарной сигнализации, а некоторые из тех, кто слышал, не поверили в серьезность происходящего, рассказали очевидцы трагедии в эфире телеканала "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Примерно 70 человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них девять детей.

"Забежала женщина, схватила своего ребенка. Молча, ничего не сказав, убежала. Мужчину это заинтересовало, он вышел в холл из зала. Там уже люди кричали, что пожар", — сказала одна из очевидцев в эфире телеканала.

"Сначала не обратили внимание, потому что торговый центр, молодежь, воскресенье… Никто ничего не объявлял, просто люди побежали к выходу… Потом пошел запах какой-то горелой резины… начали понимать, что это не какая-то учебная тревога", — сказала другая очевидица.

"Услышала крики "пожар", я решила, что в таких случаях должна быть пожарная сигнализация, если все серьезно, и просто несколько секунд я ждала, когда же она зазвенит, но ее не было", — добавила еще одна девушка.

Еще одна очевидица сообщила, что было очень много детей без родителей. "Два раза всего лишь звучал звонок эвакуации. Мы не поверили сначала, думали, может мусорка загорелась в туалете, но на самом деле это был ужас такой. Мы выходили из дыма", — рассказала она.