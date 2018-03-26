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Происшествия

"Выбивали окна и прыгали": очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ в Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (73)
03:1026.03.2018
(обновлено: 03:14 26.03.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Очевидцы пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого, по предварительным данным, погибли 37 человек, рассказали подробности трагедии.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости
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Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку

Анна Заречнева, находившаяся вместе с родными в кинотеатре, пишет в Instagram, что эвакуацию людей никто не организовал, а пожарная сигнализация не сработала.

"Где-то в середине сеанса дверь открылась, и в свете, поступающем из холла, раздался крик: "Пожар! Пожар!". Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли (а был ли он?), да и вторую створку не открыли у этой двери", — сообщила она.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : Рафаэль Шарыпов
В Госдуме прокомментировали трагедию в Кемерово
По словам Заречневой, в торговом центре началась паника — люди торопились спуститься вниз, в результате чего возникла давка. Она отмечает, что некоторые посетители ТЦ, узнав о том, что в одном из кинозалов остались дети, пытались добраться до них. "Но плотность и едкость дыма были столь высоки, что шапка просто не помогала. Дышать уже было нечем. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной", — отмечает она.

Павел Андросов также отмечает отсутствие сигнала пожарной тревоги и бездействие персонала центра. "Если бы сработала пожарная тревога, никто бы не пострадал, я о пожаре вообще узнал, только когда на втором этаже повернул голову и увидел все в дыму, и только тогда начал выходить, а те, кто в сауне или в кинотеатре сидели? Я был в зоомагазине, там даже охранник никого не предупредил, хорошо, что кто-то заорал, иначе жертв было бы больше", — приводит слова очевидца телеканал "РЕН ТВ".

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской области
При пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница Тулеева
Другой свидетель трагедии Дмитрий Хорошавцев в интервью kp.ru отмечает, что двери оказавшихся в эпицентре пожара кинозалов были заблокированы, из-за чего люди не могли выбраться.

"Люди выбивали окна и прыгали. Никто не предупредил о пожаре со стороны администрации, ни звуков сирен, ничего вообще. И даже эвакуационные двери на первом этаже оказались закрыты. Я до сих пор не пойму, как нам удалось выбраться из этой огненной ловушки!" — рассказал он.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 37 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>

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© Ruptly МЧС РФ
Пожар в торговом центре в Кемерово. Кадры с места ЧП

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Мартынов
"эвакуацию людей никто не организовал, а пожарная сигнализация не сработала".
Кто позволил существовать и функционировать этому крематорию после Хромой лошади? Что за эффективный менеджер очередной клювом прощёлкал?
03:21
26.03.2018
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desperado.2054
Сам как родитель пребываю в ужасе от всего произошедшего. Выражаю соболезнования всем родным и близким погибших, утрата ребенка невосполнима, и такое горе безмерно. Сил Вам и мужества.
03:33
26.03.2018
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