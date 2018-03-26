При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей

Пожар в торговом центре в Кемерово (75)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Среди погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, по предварительным данным, девять детей, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на замначальника кузбасского главка МЧС Бориса Дедюхина.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей", — процитировали в эфире слова Дедюхина на селекторном совещании.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, жертвами возгорания стали 37 человек, без вести пропавшими числятся 69 человек, включая 41 ребенка, еще 45 человек пострадали, спасательная операция на месте ЧП продолжается, к ней привлечены более 660 человек и группировка спасателей наращивается. Глава МЧС Владимир Пучков поручил оказать семьям погибших и пострадавших психологическую помощь.