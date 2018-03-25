В Кемерово после пожара в ТРЦ за помощь обратились более 40 человек

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. По последним данным, после пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово за медицинской помощью обратились более 40 человек, большинство из них остаются в больницах, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе на месте ЧП.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ.

"По последней информации, 36 человек из 43 обратившихся остаются в больницах. Двое в тяжелом состоянии, двое с травмами", — сказал собеседник агентства и уточнил, что большинство пострадавших отравились продуктами горения, некоторые получили ожоги верхних дыхательных путей.

По его словам, пострадавшие находятся под наблюдением специалистов второй городской больницы, областной клинической больницы скорой медицинской помощи и областной детской клинической больницы.