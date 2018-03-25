В Кузбассе после пожара в кемеровском торговом центре ввели режим ЧС

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режим "чрезвычайной ситуации" введен в Кемеровской области из-за пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности", — заявил Пучков.
Он также поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады. Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.