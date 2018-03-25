Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово пропали без вести 17 человек

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Семнадцать человек пропали при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Остается неизвестной судьба 17 человек, пропавших во время пожара", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.