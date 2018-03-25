В Чечне прокомментировали сообщения о боевике на видео Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 25 мар – РИА Новости. Сообщения вокруг размещенного главой Чечни Рамзаном Кадыровым в сети видеоролике с бывшим участником незаконных вооруженных формирований Шаа Турлаевым, который якобы находится в федеральном розыске, это циничная попытка травли человека, заявил РИА Новости министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Новая газета " в субботу сообщила, что Шаа Турлаев, который присутствует на видеоролике, который глава Чечни Рамзан Кадыров некоторое время назад выложил в соцсети "ВКонтакте", находится в федеральном розыске за совершение ряда преступлений.

"Это в высшей степени циничная попытка травли человека, который, осознав свою роковую ошибку, вернулся к мирной жизни. Шаа Турлаев, как и бывший министр обороны "Ичкерии" Магомед Хамбиев, сегодня выступают перед нашей молодежью с призывами не поддаваться террористической пропаганде, приводя примеры из личной жизни. Шаа Турлаев, как и многие тысячи обманутых чеченцев, последовал призыву Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадыровых и служит сегодня интересам своего народа и республики", — сказал Умаров.

По его словам, каждый из бывших боевиков состоял когда-то в федеральном розыске и был снят, согласно амнистии.

"Если "Новая газета" уверена в том, что одноногий инвалид Турлаев несправедливо состоит в федеральном розыске за "страшные преступления", то, как известную "заступницу" за права человека в Чечне, настоятельно прошу ее помочь нам развеять эти сомнительные слухи ", — заключил министр.