Трое детей и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Три ребенка и женщина погибли во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, 26 человек пострадали, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются", — сказала она.

По информации СК, тела жертв обнаружили в игровой комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.

Еще 26 человек пострадали. Всего эвакуировали более 100 посетителей ТЦ.

В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По информации источника, площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто. Работает горячая линия.