МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Три ребенка и женщина погибли во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, 26 человек пострадали, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По информации СК, тела жертв обнаружили в игровой комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.
Еще 26 человек пострадали. Всего эвакуировали более 100 посетителей ТЦ.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По информации источника, площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров.
К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто. Работает горячая линия.