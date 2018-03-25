На Камчатке трехлетнего ребенка убило упавшей с гаража льдиной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мар — РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, на которую с крыши гаража упала наледь, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье на территории гаражно-строительного кооператива №72 по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, днем девочка совместно со своей семьей находилась в районе гаражно-строительного кооператива…, где на нее с козырька одного из гаражей упала наледь. Ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

После инцидента глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко призвал руководителей предприятий и организаций вспомнить об ответственности собственников за зимнее содержание крыш зданий в связи с возросшей опасностью падения глыб льда, снега и сосулек.

"Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего. Контрольному управлению администрации города поручено провести проверки на территории городского округа на предмет содержания территорий и очистки крыш от снега и сосулек и принять жесткие меры к нерадивым собственникам", — цитирует Иваненко его пресс-служба.

Он добавил, что также ситуация находится под личным контролем губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.