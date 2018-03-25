В ДТП в Челябинске погибли четыре человека

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мар – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один получил ранения при столкновении двух иномарок в Челябинске в субботу вечером, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону в воскресенье.

"В субботу около 22.15 (20.15 мск) напротив дома 29 по улице Героев Танкограда водитель автомобиля Renault Megane, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz, водитель — мужчина 1987 года рождения. В результате ДТП, по предварительным данным, на месте скончались 4 человека", — говорится в сообщении.

Погибли водители обоих автомобилей и два пассажира автомобиля Renault Megane, уточняется в сообщении.

Кроме того, пассажир второй иномарки — мужчина 1989 года рождения, госпитализирован с места происшествия, добавляется в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.