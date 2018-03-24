СК возбудит дело из-за зимовавшей без отопления красноярской семьи

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о том, что в Красноярском крае женщина с четырьмя детьми остались зимой в неотапливаемом жилье, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления в Красноярском крае возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку всем обстоятельствам, которые повлекли нарушение прав семьи с четырьмя детьми", — сказала она.

По словам Петренко, в передаче на одном из федеральных каналов сообщалось, что женщина с четырьмя детьми лишилась единственного жилья в 2015 году после умышленного поджога бывшим сожителем. Администрация района выделила ей для временного проживания жилье, отапливаемое только электричеством. Многодетная мать не смогла своевременно оплатить коммунальные услуги из-за тяжелого материального положения. Зимой ее квартира была отключена от электросети.

Бастрыкин поручил решить вопрос о привлечении должностных лиц, пренебрегших правами детей, к уголовной ответственности за халатность и превышение должностных полномочий, уточнила Петренко. Глава СК также дал указание выяснить, на каком основании было принято решение оставить семью зимой без возможности отапливать жилье, и поручил докладывать обо всех решениях ему лично.