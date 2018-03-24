Под лавиной в Приэльбрусье оказались порядка десяти автомобилей

МОСКВА/НАЛЬЧИК, 24 мар — РИА Новости. Порядка 10 автомобилей оказались под снежной лавиной на горнолыжном курорте в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
По данным республиканского МЧС, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
На место происшествия выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также восемь спасателей канатной дороги. Движение по автодороге Прохладный-Азау осуществляется в штатном режиме, сообщает ГУМЧС.