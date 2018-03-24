ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Мужчина, называющий себя пострадавшим при подрыве телебашни в Екатеринбурге, не мог получить ранения, так как стоял за охранником и бойцами Росгвардии, сообщила на своей странице в Facebook представитель УГМК, организатора демонтажа башни, Нина Пелевина.

Недостроенная телебашня, расположенная в центре Екатеринбурга, была подорвана утром в субботу. В результате взрыва обрушилась ее большая часть, осталось только основание. Издание "Комсомольская правда в Екатеринбурге" сообщило, что в мужчину, наблюдавшего за сносом телевышки, прилетел бетонный осколок, пострадавшего якобы увезли на скорой. УГМК назвала эту информацию ложью и провокацией.

"Конечно, без провокаций не обошлось. Сначала из-за ложного сообщения о проникновении на площадку посторонних пришлось на несколько минут задержать активацию зарядов. Потом в момент обрушения один из зрителей, стоящий за охранником и бойцами Росгвардии, с улыбкой сообщил, что ему по ноге прилетел камень размером с два кулака, и продемонстрировал его. При этом никто больше разлета осколков не видел и не слышал, да и на земле ничего не оказалось", — написала Пелевина.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.