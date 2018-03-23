Стали известны подробности ДТП со скорой, сбившей в Москве двух пешеходов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Скорая помощь, сбившая двух пешеходов в Москве, ехала по выделенной полосе с включенным спецсигналом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в пятницу.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, два пешехода попали под колеса скорой помощи на юге Москвы, когда переходили дорогу по "зебре".

"Скорая следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе. На место ДТП на Липецкой улице сразу были направлены бригады скорой помощи, двое пострадавших доставлены в стационары города. Состояние их оценивается как нетяжелое", — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент, как добавили в департаменте, проводится диагностика, оказывается необходимая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка соответствующими органами.