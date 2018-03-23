СК раскрыл подробности по делу об избиении инвалида под Владимиром

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Следствие выяснило, что наиболее активную роль в жестоком избиении 13-летнего инвалида во Владимирской области сыграли четверо подростков 13-15 лет и 18-летний парень, сообщило следственное управление СК РФ по региону в пятницу.
"По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали четверо несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний парень. Степень и роль каждого из участников совершенного преступления устанавливается более детально, после чего будут приняты решения по определению их процессуального статуса", — говорится в сообщении СК.
Видео избиения группой молодых людей подростка появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. По информации из соцсетей, инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. После избиения у подростка сильное сотрясение мозга, сломаны нос и рука. Управление МВД по региону начало проверку происшествия, все участники инцидента установлены. По данным следствия, которое намерено забрать у полиции материалы проверки, 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит вечером 20 марта. Прокуратура также начала проверку по факту жестокого избиения.