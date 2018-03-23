На полигоне "Ядрово" для дегазации сделают более пяти тысяч проколов

ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. Более пяти тысяч проколов будет сделано в теле полигона "Ядрово" в Волоколамском районе для вывода свалочного газа, рассказал журналистам зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"Начиная со вчерашнего дня объемы (свозимых на полигон) отходов уменьшены в два раза. Сейчас на полигон едет не более 80 машин. Там установлены системы видеоконтроля. Соответственно 81 машина пройти уже не может… До 14 июня прибудет необходимое оборудование из Голландии – это так называемый "стичер", с помощью которого будут делаться проколы, их будет около 5 тысяч", — сказал Чупраков.

Он отметил, что газ будет выводиться на факел, который "содержит в себе систему мониторинга продуктов горения".

На территории подмосковного "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Ранее в четверг начальник полигона "Ядрово" Иван Кудельский сообщил, что в настоящее время ведется подготовка купола из утрамбованного мусора на старом теле полигона для начала работ по дегазации. Оператором полигона заключен договор с голландской компанией на проведение работ по дегазации, которая должна начаться с субботы. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов в свою очередь сообщал, что все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану, все мероприятия планируется завершить к 15 июня.