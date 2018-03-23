В "Аэрофлоте" объяснили, почему сняли с рейса Любовь Успенскую

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В "Аэрофлоте" объяснили, почему певицу Любовь Успенскую сняли с рейса.

Инцидент произошел накануне на рейсе Москва-Омск.

По словам представителя компании, певицу попросили предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску. В ответ она толкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета.

Командир воздушного судна решил снять Успенскую с самолета. На нее составили рапорт, у свидетелей взяли показания.

"Задержка рейса составила около часа", — добавили в авиакомпании.

Ранее представитель певицы подтвердил, что ее сняли с рейса из-за ссоры.



