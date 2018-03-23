Двое пострадавших при ДТП в Псковской области находятся в тяжелом состоянии

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Два человека из числа взрослых, пострадавших в ДТП с автобусом из Белоруссии в Псковской области, находятся в тяжелом состоянии, всего в больницы доставлен 21 человек, сообщил РИА Новости в пятницу председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

"Двадцать один человек доставлен в областные больницы региона после ДТП: 11 — во взрослую областную больницу, в том числе двое в тяжелом состоянии, десять — в детскую больницу", — сказал Потапов. Он добавил, что детей в тяжелом состоянии нет.

По словам Потапова, сейчас пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. Он не исключил, что по итогам осмотра часть пассажиров могут перевести на амбулаторное лечение. Потапов уточнил, что всего в автобусе из Белоруссии находились 50 человек, в легковом автомобиле — два человека.

Ранее источник в экстренных службах Псковской области сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным, при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с машиной KIA Rio пострадали 18 человек, в том числе семеро детей. Всего в автобусе находились 50 человек. Авария произошла около населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". Представитель МИД Белоруссии сообщал о десяти пострадавших, доставленных в больницу.