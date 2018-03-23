Десять детей доставили в больницу после ДТП с автобусом под Псковом

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Десять детей доставлены в детскую областную клиническую больницу после ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы.

"К нам доставлены 10 детей, сейчас половина уже осмотрена, остальных осматривают специалисты. Состояние не тяжелое – возможно (у некоторых) средней тяжести", — сказала собеседница агентства.

Ранее источник в экстренных службах Псковской области сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным, при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с машиной KIA Rio пострадали 18 человек, в том числе семеро детей. Всего в автобусе находились 50 человек. Авария произошла около населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". Представитель МИД Белоруссии сообщал о десяти пострадавших, доставленных в больницу.

