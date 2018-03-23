Любовь Успенская устроила дебош в самолете, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Певица Любовь Успенская устроила дебош в самолете, следовавшем из Москвы в Омск, сообщает Nation-News.

Успенская хотела взять на борт собаку. По правилам, животных нужно убирать в переноску, однако певица отказалась выполнить соответствующее требование бортпроводницы и оттолкнула ее, пишет издание. В дело вмешались правоохранительные органы, в итоге артистку сняли с рейса.

Сама певица в разговоре с РЕН ТВ рассказала иную версию произошедшего. По ее словам, стюардесса перегородила ей дорогу и потребовала поместить собаку в сумку.

"У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса, она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете", — пояснила Успенская.

В результате певица поменяла билеты и улетела в Омск другим рейсом.

