В МИД Белоруссии сообщили о десяти пострадавших при ДТП в Псковской области

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

МИНСК, 23 мар — РИА Новости. Десять человек пострадали в аварии с белорусским туристическим автобусом в Псковской области, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

Как ранее заявил РИА Новости источник в экстренных службах Псковской области, 18 человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с легковой машиной. Среди пострадавших семеро детей. Все они доставлены в лечебное учреждение.

"По оперативной информации, в аварии с белорусским автобусом пострадали десять человек. Все они доставлены в близлежащие учреждения здравоохранения попутным транспортом", — сказал Шупляк.

Белорусское посольство в РФ активно взаимодействует с российской стороной по установлению обстоятельств произошедшего и определению помощи, которую могут оказать белорусские дипломаты, добавил замначальника управления.

По предварительной информации, авария произошла возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 "Псков": столкнулись белорусский туристический автобус и легковая машина Киа Rio. Всего в автобусе находились 50 человек, включая 11 детей.